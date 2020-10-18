Главный тренер «Ростова-Дон»: в матче с «Мецем» игроки показали характер, я очень доволен
Главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Пер Юханссон прокомментировал победу (30:26) в матче Лиги чемпионов с французским «Мецем». Клуб набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу группы А.
«Спасибо сопернику за игру. Мы хорошо подготовились и знали, что «Мец» действительно силён. Отыграли матч на хороших скоростях, хотя первыми 30 минутами я не удовлетворён — мы пропускали контратаки, но затем стали более дисциплинированными, хорошо возвращались в защиту. Кроме того, Виктория Калинина хорошо сыграла, когда мы в этом нуждались. Во втором тайме реализовали много своих моментов. Наши игроки показали характер, я очень доволен. Сыграли лучше, чем с «Битигхаймом», — приводит слова Юханссона пресс-служба ростовского клуба.
«Ростов-Дон» обыграл «Мец» в матче Лиги чемпионов
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