«Семейная прогулка». Гимнастка Спиридонова выложила фото с Нагорным

Российская гимнастка Дарья Спиридонова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с супругом — действующим чемпионом мира по спортивной гимнастике Никитой Нагорным.

«Семейная прогулка. В Москве стало холодно, хочется улететь в тёплые края», — написала 22-летняя Спиридонова.

Посмотреть фотографию можно на странице Дарьи Спиридоновой в "Инстаграме".

Спиридонова — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье, чемпионка мира (2015), двукратный бронзовый призёр чемпионата мира (2014), двукратная чемпионка Европы (2015, 2016), серебряный призёр чемпионата Европы (2016), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2014).