«Семейная прогулка». Гимнастка Спиридонова выложила фото с Нагорным
Российская гимнастка Дарья Спиридонова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с супругом — действующим чемпионом мира по спортивной гимнастике Никитой Нагорным.
«Семейная прогулка. В Москве стало холодно, хочется улететь в тёплые края», — написала 22-летняя Спиридонова.
Посмотреть фотографию можно на странице Дарьи Спиридоновой в "Инстаграме".
Спиридонова — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье, чемпионка мира (2015), двукратный бронзовый призёр чемпионата мира (2014), двукратная чемпионка Европы (2015, 2016), серебряный призёр чемпионата Европы (2016), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2014).
«Сразу и не узнать!» Дарья Спиридонова опубликовала фото в новом образе
- 18 октября 2020
-
10:56
-
10:41
-
09:49
-
09:35
- 17 октября 2020
-
23:14
-
19:24
-
18:23
-
17:32
-
16:23
-
15:44
-
15:00
-
14:36
-
13:32
-
12:35
-
11:13
-
03:00
- 16 октября 2020
-
23:37
-
23:03
-
22:34
-
20:17
-
18:54
-
18:39
-
18:25
-
17:37
-
16:30
-
15:27
-
15:09
-
14:35
-
14:14
-
13:10
-
11:13
-
10:50
-
09:42
- 15 октября 2020
-
20:38
-
17:39
Партнерский контент