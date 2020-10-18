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«Семейная прогулка». Гимнастка Спиридонова выложила фото с Нагорным

«Семейная прогулка». Гимнастка Спиридонова выложила фото с Нагорным
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Дарья Спиридонова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с супругом — действующим чемпионом мира по спортивной гимнастике Никитой Нагорным.

«Семейная прогулка. В Москве стало холодно, хочется улететь в тёплые края», — написала 22-летняя Спиридонова.

Посмотреть фотографию можно на странице Дарьи Спиридоновой в "Инстаграме".

Спиридонова — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье, чемпионка мира (2015), двукратный бронзовый призёр чемпионата мира (2014), двукратная чемпионка Европы (2015, 2016), серебряный призёр чемпионата Европы (2016), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2014).

«Сразу и не узнать!» Дарья Спиридонова опубликовала фото в новом образе
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