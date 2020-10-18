Чемпион Европы Артемьев не вышел в Суперфинал чемпионата России по шахматам
22-летний российский гроссмейстер, чемпион Европы 2019 года по шахматам Владислав Артемьев не сумел пробиться в Суперфинал чемпионата России.
На турнире Высшей лиги в Сочи Артемьев набрал 5,5 балла из 9 возможных. Путёвку в Суперфинал чемпионата России завоевали победитель соревнований Максим Чигаев (6,5 балла) и прошедшие по дополнительным показателям Михаил Антипов, Владимир Федосеев, Алексей Гоганов и Андрей Есипенко (все — 6 баллов).
Среди женщин победительницей стала Валентина Гунина, которая набрала 8 баллов. В Суперфинале сыграют Марина Гусева (6,5 балла), Юлия Григорьева, Татьяна Гетьман и Лея Гарифуллина (все — 6 баллов).
Суперфинал чемпионата России запланирован на декабрь, точные даты проведения неизвестны.
Карлсен досрочно победил на шахматном супертурнире в Ставангере
- 18 октября 2020
-
10:56
-
10:41
-
09:49
-
09:35
- 17 октября 2020
-
23:14
-
19:24
-
18:23
-
17:32
-
16:23
-
15:44
-
15:00
-
14:36
-
13:32
-
12:35
-
11:13
-
03:00
- 16 октября 2020
-
23:37
-
23:03
-
22:34
-
20:17
-
18:54
-
18:39
-
18:25
-
17:37
-
16:30
-
15:27
-
15:09
-
14:35
-
14:14
-
13:10
-
11:13
-
10:50
-
09:42
- 15 октября 2020
-
20:38
-
17:39
Партнерский контент