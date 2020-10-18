Чемпион Европы Артемьев не вышел в Суперфинал чемпионата России по шахматам

22-летний российский гроссмейстер, чемпион Европы 2019 года по шахматам Владислав Артемьев не сумел пробиться в Суперфинал чемпионата России.

На турнире Высшей лиги в Сочи Артемьев набрал 5,5 балла из 9 возможных. Путёвку в Суперфинал чемпионата России завоевали победитель соревнований Максим Чигаев (6,5 балла) и прошедшие по дополнительным показателям Михаил Антипов, Владимир Федосеев, Алексей Гоганов и Андрей Есипенко (все — 6 баллов).

Среди женщин победительницей стала Валентина Гунина, которая набрала 8 баллов. В Суперфинале сыграют Марина Гусева (6,5 балла), Юлия Григорьева, Татьяна Гетьман и Лея Гарифуллина (все — 6 баллов).

Суперфинал чемпионата России запланирован на декабрь, точные даты проведения неизвестны.