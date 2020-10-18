Гандболистки ЦСКА обыграли «Брест» в Лиге чемпионов
Гандболистки ЦСКА на выезде обыграли французский «Брест» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 30:28. Самым результативным игроком матча стала Елена Михайличенко, забившая 7 мячей. 5 раз в составе армейской команды отличилась Полина Горшкова, Катрин Бротманн Хайндал и Полина Ведёхина записали на свой счёт по 4 мяча.
ЦСКА с 9 очками возглавляет таблицу группы В. В активе «армейских» гандболисток 4 победы и одна ничья в пяти матчах. «Брест» набрал 6 очков и находится на 4-й строчке.
В следующем матче, 24 октября, ЦСКА сыграет с хорватской «Подравкой», идущей на восьмой позиции в группе В.
Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап
5-й тур
«Брест» (Франция) — ЦСКА (Россия) – 28:30 (13:17).
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