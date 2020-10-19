«Не нужно фильтров!» Маргарита Мамун опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии с отдыха на Мальдивах. Спортсменка позирует в открытом красном платье на берегу океана.



«Не нужно фильтров! Не буду спрашивать у вас, какая из трёх лучше, ибо весь день сама мучилась в выборе!» — подписала фото Мамун.

Фото можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».

Мамун проводит отпуск с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017 года влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила сына, которого пара назвала Львом.



Кроме олимпийского золота, в активе Мамун 7 золотых медалей чемпионатов мира и 4 победы на первенстве континента.