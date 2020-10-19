Юлия Ефимова показала фото в купальнике. Рядом с ней — модель-гей

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка, одетая в эффектный белый купальник, позирует на камеру, рядом с ней стоит мужчина-модель Джон Мейсон, представитель нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Назад в восьмидесятые с Джоном Мейсоном», — подписала фото Ефимова.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
28-летняя Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.
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