Кирилл Пригода победил в плавании на 200 метров брассом на втором этапе ISL

Россиянин Кирилл Пригода, выступающий за команду London Roar, победил в плавании на 200 метров брассом на втором этапе Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште (Венгрия).

Пригода преодолел дистанцию за 2 минуты 4,60 секунды. Вторым стал британец Адам Пити из той же команды (+1 секунда), третьим — американец Томас Коуп из D.C. Trident (+1,19). На дистанции 50 метров брассом Пригода занял пятое место.

На дистанции 100 метров баттерфляем россияне Михаил Вековищев (London Roar) и Розалия Насретдинова (D.C. Trident) заняли четвёртые места. Вековищев также стал седьмым в плавании на 50 метров кролем.

В Будапеште состоится ещё 8 квалификационных этапов ISL, после чего с 19 по 22 ноября пройдут полуфиналы.