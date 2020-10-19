Кирилл Пригода победил в плавании на 200 метров брассом на втором этапе ISL
Россиянин Кирилл Пригода, выступающий за команду London Roar, победил в плавании на 200 метров брассом на втором этапе Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште (Венгрия).
Пригода преодолел дистанцию за 2 минуты 4,60 секунды. Вторым стал британец Адам Пити из той же команды (+1 секунда), третьим — американец Томас Коуп из D.C. Trident (+1,19). На дистанции 50 метров брассом Пригода занял пятое место.
На дистанции 100 метров баттерфляем россияне Михаил Вековищев (London Roar) и Розалия Насретдинова (D.C. Trident) заняли четвёртые места. Вековищев также стал седьмым в плавании на 50 метров кролем.
В Будапеште состоится ещё 8 квалификационных этапов ISL, после чего с 19 по 22 ноября пройдут полуфиналы.
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