Песков отреагировал на информацию о планах «ЕР» отказаться от спортсменов в Госдуме

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, ответил на вопрос, как он относится к планам партии «Единая Россия» перестать привлекать музыкантов и спортсменов к работе в Государственной думе. Напомним, ранее стало известно о планах «Единой России» пересмотреть условия отбора кандидатов в депутаты Госдумы РФ.

«В данном случае я воздержался бы от каких-то комментариев», — приводит слова Пескова «Р-Спорт».

По мнению чиновника, главное — это квалификация законодателей и высокое качество принимаемых законов.

«Самое главное — это, конечно, высокая квалификация наших законодателей, что является залогом высокого качества принимаемых и одобряемых законопроектов», — добавил он.