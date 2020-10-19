Песков отреагировал на информацию о планах «ЕР» отказаться от спортсменов в Госдуме
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, ответил на вопрос, как он относится к планам партии «Единая Россия» перестать привлекать музыкантов и спортсменов к работе в Государственной думе. Напомним, ранее стало известно о планах «Единой России» пересмотреть условия отбора кандидатов в депутаты Госдумы РФ.
«В данном случае я воздержался бы от каких-то комментариев», — приводит слова Пескова «Р-Спорт».
По мнению чиновника, главное — это квалификация законодателей и высокое качество принимаемых законов.
«Самое главное — это, конечно, высокая квалификация наших законодателей, что является залогом высокого качества принимаемых и одобряемых законопроектов», — добавил он.
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