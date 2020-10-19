Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Песков отреагировал на информацию о планах «ЕР» отказаться от спортсменов в Госдуме

Песков отреагировал на информацию о планах «ЕР» отказаться от спортсменов в Госдуме
Другие / Прочие виды спорта 0

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, ответил на вопрос, как он относится к планам партии «Единая Россия» перестать привлекать музыкантов и спортсменов к работе в Государственной думе. Напомним, ранее стало известно о планах «Единой России» пересмотреть условия отбора кандидатов в депутаты Госдумы РФ.

«В данном случае я воздержался бы от каких-то комментариев», — приводит слова Пескова «Р-Спорт».

По мнению чиновника, главное — это квалификация законодателей и высокое качество принимаемых законов.

«Самое главное — это, конечно, высокая квалификация наших законодателей, что является залогом высокого качества принимаемых и одобряемых законопроектов», — добавил он.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020