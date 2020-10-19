Алла Шишкина: единственное, в чём я точно не сомневаюсь, в надёжности и поддержке мужа

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как пережила перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.
«Золотая лихорадка. Она продолжается. Я искренне верила, что, выступив на Олимпийских играх — 2020 в Токио, попрощаюсь с бассейном навсегда и наконец займусь семьёй. Этого не случилось, и одним из достижений стало то, что я не сошла с ума от «потрясающих» новостей про перенос Олимпиады и отмену всех соревнований в 2020 году.
⠀
Вы верите, что все наши мысли материальны? Что-то мне подсказывает, что муж не сильно верил в мой уход из сборной, и даже знаю почему. Я уже дважды обещала ему это: после Олимпиады в Лондоне и Рио.
⠀
Пандемия коронавируса и последующая за ней самоизоляция сделала почти невозможное, она объединила нас на два месяца! Это небывалый сценарий в разгар тренировочного сезона. Такого не было ни разу за все 10 лет, что я в сборной России.
Золотые медали, известность и материальные блага – это, конечно, хорошо, но остаться с человеком в четырёх стенах на продолжительное время и понять, что сделал правильный выбор, — вот настоящий успех и достижение.
⠀
Сейчас я вновь приступила к тренировкам и снова надеюсь, что Олимпиада в Токио состоится, хоть в этом и имеются некоторые сомнения. Единственное, в чём я точно не сомневаюсь, так это в надёжности и поддержке моего Вити», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».
- 19 октября 2020
-
18:15
-
17:29
-
14:17
-
11:20
-
10:16
-
09:15
-
01:02
-
00:03
- 18 октября 2020
-
23:48
-
21:17
-
19:52
-
18:14
-
17:42
-
10:56
-
10:41
-
09:49
-
09:35
- 17 октября 2020
-
23:14
-
19:24
-
18:23
-
17:32
-
16:23
-
15:44
-
15:00
-
14:36
-
13:32
-
12:35
-
11:13
-
03:00
- 16 октября 2020
-
23:37
-
23:03
-
22:34
-
20:17
-
18:54
-
18:39