Алла Шишкина: единственное, в чём я точно не сомневаюсь, в надёжности и поддержке мужа

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как пережила перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

«Золотая лихорадка. Она продолжается. Я искренне верила, что, выступив на Олимпийских играх — 2020 в Токио, попрощаюсь с бассейном навсегда и наконец займусь семьёй. Этого не случилось, и одним из достижений стало то, что я не сошла с ума от «потрясающих» новостей про перенос Олимпиады и отмену всех соревнований в 2020 году.

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Вы верите, что все наши мысли материальны? Что-то мне подсказывает, что муж не сильно верил в мой уход из сборной, и даже знаю почему. Я уже дважды обещала ему это: после Олимпиады в Лондоне и Рио.

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Пандемия коронавируса и последующая за ней самоизоляция сделала почти невозможное, она объединила нас на два месяца! Это небывалый сценарий в разгар тренировочного сезона. Такого не было ни разу за все 10 лет, что я в сборной России.

Золотые медали, известность и материальные блага – это, конечно, хорошо, но остаться с человеком в четырёх стенах на продолжительное время и понять, что сделал правильный выбор, — вот настоящий успех и достижение.

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Сейчас я вновь приступила к тренировкам и снова надеюсь, что Олимпиада в Токио состоится, хоть в этом и имеются некоторые сомнения. Единственное, в чём я точно не сомневаюсь, так это в надёжности и поддержке моего Вити», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».