Россиянам предоставят налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу о введении вычета НДФЛ для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, сообщает сайт кабинета министров. Изменения в Налоговый кодекс по поручению Президента России подготовил Минфин.
Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов. «Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.
После доработки законопроект будет внесён в Государственную Думу.
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