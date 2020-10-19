Россиянам предоставят налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу о введении вычета НДФЛ для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, сообщает сайт кабинета министров. Изменения в Налоговый кодекс по поручению Президента России подготовил Минфин.

Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов. «Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.

После доработки законопроект будет внесён в Государственную Думу.