Колумбиец Гавирия повторно заразился коронавирусом на «Джиро д'Италия»

На веломногодневке «Джиро д'Италия» у велогонщика UAE Team Emirates колумбийца Фернандо Гавирии обнаружен коронавирус, сообщает NU.

По данным источника, Гавирия отправился на карантин, а остальные участники команды пройдут повторное тестирование на коронавирус.

В феврале Гавирия уже переболел коронавирусом. Он был госпитализирован после участия в многодневной велогонке «Тур ОАЭ», который был остановлен за два этапа до окончания после обнаружения COVID-19 у двух итальянцев.

15-й этап «Джиро д'Италия» выиграл британский велогонщик Тао Гейган Харт из INEOS Grenadiers, две секунды на финише ему уступил представитель Нидерландов Вилко Келдермана (Sunweb). Третьим стал австралиец Джей Хиндли (Sunweb).