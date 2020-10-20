Колумбиец Гавирия повторно заразился коронавирусом на «Джиро д'Италия»
На веломногодневке «Джиро д'Италия» у велогонщика UAE Team Emirates колумбийца Фернандо Гавирии обнаружен коронавирус, сообщает NU.
По данным источника, Гавирия отправился на карантин, а остальные участники команды пройдут повторное тестирование на коронавирус.
В феврале Гавирия уже переболел коронавирусом. Он был госпитализирован после участия в многодневной велогонке «Тур ОАЭ», который был остановлен за два этапа до окончания после обнаружения COVID-19 у двух итальянцев.
15-й этап «Джиро д'Италия» выиграл британский велогонщик Тао Гейган Харт из INEOS Grenadiers, две секунды на финише ему уступил представитель Нидерландов Вилко Келдермана (Sunweb). Третьим стал австралиец Джей Хиндли (Sunweb).
Британец Тао Гейган Харт выиграл 15-й этап «Джиро д'Италия»
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