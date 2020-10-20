Российский легкоатлет Краснов дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга

Российский легкоатлет Максим Краснов, специализирующийся на спортивной ходьбе, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики на официальном сайте.

В допинг-пробе 24-летнего спортсмена из Московской области, взятой 5 сентября на чемпионате России по спортивной ходьбе, обнаружено наличие запрещённых веществ — пептидного гормона S2-эритропоэтина и S62-фонтурацетама.

Дисквалификация спортсмена будет отсчитываться с 28 сентября 2020 года и завершится 27 сентября 2024 года. Результат спортсмена, показанный на чемпионате России, был аннулирован. Тогда Краснов занял четвёртое место на дистанции 20 км.