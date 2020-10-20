Олимпийские чемпионы из Норвегии ответили на обвинения в приёме препаратов против астмы

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Ула Виген Хаттестад, Рагниль Хага и Майкен Касперсен Фалла ответили на обвинения, будто бы ведущие норвежские спортсмены используют противоастматические препараты в качестве допинга.
«Да, кто-то думает так, Вяльбе [президент ФЛГР Елена Вяльбе] оставила несколько комментариев. Но я знаю, что во многих других странах, в том числе и в России, уважают Норвегию. Думаю, практикующие лыжники знают, что стоит за норвежскими успехами. Другие могут думать иначе, но мне всё равно», — приводит слова Хаттестада Dagbladet.
«Не думаю, что Тереза [Йохауг] бегает на лыжах быстрее меня, потому что у неё лучшее лекарство от астмы. Это потому, что она делает что-то более правильное, чем я. Вот на чём надо сосредоточиться. Чтобы дышать нормально, нужно принимать лекарства от астмы, если есть ощущение заложенности и кашель. Обычные люди не кашляют после небольшой лыжной прогулки. Я считаю, что это помогает спортсменам оставаться здоровыми, а не улучшает наши результаты», — сказала Хага.
«Такое объяснение причины успехов Норвегии звучит как плохое оправдание. Лекарства от астмы, которые используют норвежские лыжники, – это лекарства, которые разрешены к употреблению для всех, если тесты покажут их необходимость. Если россияне хотят использовать эти лекарства, они открыты для всех», — добавила Фалла.
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