Словенец Тратник выиграл 16-й этап «Джиро Д’Италия»

Словенский велогонщик Ян Тратник, представляющий команду Bahrain-McLaren, стал победителем 16-го этапа престижной веломногодневки «Джиро д’Италия». Он на семь секунд опередил австралийца Бена О’Коннора из команды NTT Pro Cycling. Тройку лучших замкнул итальянец Энрико Баттальин, также представляющий Bahrain-McLaren. Партнёру по команде он проиграл 1 минуту 14 секунд. Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду CCC, показал 87-й результат.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 16-й этап

1. Ян Тратник (Словения, Bahrain-McLaren) — 6:4.36

2. Бен О’Коннор (Австралия, NTT Pro Cycling) — + 0.07

3. Энрико Баттальин (Италия, Bahrain-McLaren) — +1.14…

87. Ильнур Закарин (Россия, ССС) + 21.26

Общий зачёт после 16-го этапа



1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 65:45.08

2. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.17

3. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – +2.58…

20. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +30.56…