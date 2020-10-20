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Словенец Тратник выиграл 16-й этап «Джиро Д’Италия»

Словенец Тратник выиграл 16-й этап «Джиро Д’Италия»
Другие / Велоспорт 0

Словенский велогонщик Ян Тратник, представляющий команду Bahrain-McLaren, стал победителем 16-го этапа престижной веломногодневки «Джиро д’Италия». Он на семь секунд опередил австралийца Бена О’Коннора из команды NTT Pro Cycling. Тройку лучших замкнул итальянец Энрико Баттальин, также представляющий Bahrain-McLaren. Партнёру по команде он проиграл 1 минуту 14 секунд. Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду CCC, показал 87-й результат.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 16-й этап

1. Ян Тратник (Словения, Bahrain-McLaren) — 6:4.36
2. Бен О’Коннор (Австралия, NTT Pro Cycling) — + 0.07
3. Энрико Баттальин (Италия, Bahrain-McLaren) — +1.14…
87. Ильнур Закарин (Россия, ССС) + 21.26

Общий зачёт после 16-го этапа

1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 65:45.08
2. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.17
3. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – +2.58…
20. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +30.56…

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