«Свобода». Мамун показала новое фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала в «Инстаграме» новую запись. Спортсменка показала новое фото на отдыхе на Мальдивах. Она предстала в чёрном купальнике на фоне пляжа и моря.

«Свобода», — написала Мамун.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.

Мамун проводит отпуск с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016-го на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017-го влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца. Сына назвали Львом.

Помимо олимпийского золота в активе Мамун 7 золотых медалей чемпионатов мира и 4 победы на первенстве континента.