Терезе Йохауг намекнула, что может пропустить «Тур де Ски»

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 10-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг намекнула, что может пропустить многодневную гонку «Тур де Ски», которая по традиции проходит в первой половине января. Спортсменка рассказала, от чего будет зависеть её решение по поводу участия в соревновании.
«Моё участие в «Тур де Ски» целиком зависит от ситуации в предрождественских гонках, от того, как будут развиваться события. Это сложная многодневка на восьми трассах, плюс есть фактор коронавируса и всё, что с этим связано. Главная цель этой зимой — чемпионат мира в Оберстдорфе», — приводит слова Йохауг VG.
По словам Терезе, она не уверена, что в изначально составленном расписании обойдётся без изменений.
«Если честно, я сомневаюсь, что в этом сезоне мы пробежим все гонки. Это всё равно что верить в Деда Мороза», — добавила она.
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