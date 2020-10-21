Терезе Йохауг намекнула, что может пропустить «Тур де Ски»

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 10-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг намекнула, что может пропустить многодневную гонку «Тур де Ски», которая по традиции проходит в первой половине января. Спортсменка рассказала, от чего будет зависеть её решение по поводу участия в соревновании.

«Моё участие в «Тур де Ски» целиком зависит от ситуации в предрождественских гонках, от того, как будут развиваться события. Это сложная многодневка на восьми трассах, плюс есть фактор коронавируса и всё, что с этим связано. Главная цель этой зимой — чемпионат мира в Оберстдорфе», — приводит слова Йохауг VG.

По словам Терезе, она не уверена, что в изначально составленном расписании обойдётся без изменений.

«Если честно, я сомневаюсь, что в этом сезоне мы пробежим все гонки. Это всё равно что верить в Деда Мороза», — добавила она.