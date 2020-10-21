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17-летняя дзюдоистка трагически погибла в Тюмени

17-летняя дзюдоистка трагически погибла в Тюмени
Другие / Прочие виды спорта 0

Перспективная 17-летняя спортсменка Ольга Шаламова, воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Центр Дзюдо», скончалась в Тюмени после падения из окна на седьмом этаже, случившегося в субботу, 17 октября, при неизвестных обстоятельствах.

Девушка была госпитализирована в местную больницу, врачи боролись за её жизнь в течение нескольких дней. Тюменцы сдавали кровь, чтобы помочь молодой спортсменке. Однако, несмотря на общие усилия, спасти жизнь девушки не удалось.

«Оля была в тяжёлом состоянии. Подробностей несчастья, которое с ней стряслось, мы не знаем. Родным позвонили из больницы, когда уже всё произошло», — приводит слова тёти погибшей издание «Город Тюмень 72.ru».

Последним достижением тюменской дзюдоистки стала медаль Всероссийской гимназиады, завоёванная в конце сентября.

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