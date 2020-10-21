17-летняя дзюдоистка трагически погибла в Тюмени

Перспективная 17-летняя спортсменка Ольга Шаламова, воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Центр Дзюдо», скончалась в Тюмени после падения из окна на седьмом этаже, случившегося в субботу, 17 октября, при неизвестных обстоятельствах.
Девушка была госпитализирована в местную больницу, врачи боролись за её жизнь в течение нескольких дней. Тюменцы сдавали кровь, чтобы помочь молодой спортсменке. Однако, несмотря на общие усилия, спасти жизнь девушки не удалось.
«Оля была в тяжёлом состоянии. Подробностей несчастья, которое с ней стряслось, мы не знаем. Родным позвонили из больницы, когда уже всё произошло», — приводит слова тёти погибшей издание «Город Тюмень 72.ru».
Последним достижением тюменской дзюдоистки стала медаль Всероссийской гимназиады, завоёванная в конце сентября.
- 21 октября 2020
-
18:53
-
18:46
-
18:32
-
18:15
-
17:44
-
17:20
-
15:48
-
14:26
-
11:23
- 20 октября 2020
-
23:22
-
21:43
-
19:13
-
19:02
-
17:43
-
14:30
-
14:25
-
13:24
-
10:55
-
00:00
- 19 октября 2020
-
23:31
-
21:34
-
19:19
-
18:15
-
17:29
-
14:17
-
11:20
-
10:16
-
09:15
-
01:02
-
00:03
- 18 октября 2020
-
23:48
-
21:17
-
19:52
-
18:14
-
17:42