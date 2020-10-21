Испанец Марк Солер выиграл второй этап «Вуэльты»

Испанский гонщик Марк Солер из команды Movistar стал победителем второго этапа веломногодневки «Вуэльта», которая проходит по дорогам Испании. Солер опередил ближайших преследователей на 19 секунд. Вторым стал словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma, третьим — ирландец Дэниел Мартин из Israel Start-Up Nation. Российский гонщик «Астаны» Александр Власов финишировал 16-м, через минуту после победителя.

В общем зачёте лидирует Роглич, Власов занимает 24-е место.

Велошоссе. «Вуэльта». 2-й этап. Памплона – Лекунберри, 151,6 км

1. Марк Солер (Испания, Movistar) – 3:47.04

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – отставание 0.19

3. Дэниел Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) – то же отставание…

16. Александр Власов (Россия, «Астана») — +1.01.

Общий зачёт после второго этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 8:09.41

2. Дэниел Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) – +0.09

3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – +0.11

24. Александр Власов (Россия, «Астана») – +5.29