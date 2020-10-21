Легков: похож ли Большунов на Заболотного? Возможно. Меня сравнивали с Ромой Зверем

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков согласился с мнением, что обладатель Кубка мира Александр Большунов похож на футболиста Антона Заболотного.

«Вполне возможно. Но все люди на кого-то похожи. Меня одно время сравнивали с Ромой Зверем. Ещё давно был клип «Всё, что тебя касается». Его крутили по телевизору, и в команде ребята постоянно говорили: «Смотри, тебя показывают». А я ещё был молодой и к такой славе не привык.

Удержит ли Большунов «Большой хрустальный глобус» победителя Кубка мира? Думаю, должен. Очень одарённый и универсальный спортсмен, хорошо бегающий и спринты, и дистанции. Вопрос, насколько его хватит. Но будем надеяться, что надолго. Он такой же одарённый, как великие спортсмены вроде пловца Майкла Фелпса, легкоатлета Усэйна Болта и биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. Пускай бегает и радует болельщиков. С таким потенциалом, стремлением к соревнованиям и рвением к тренировкам Большунов — спортсмен номер один на несколько лет вперёд. Конечно, всё должно быть в меру. И душевно отдыхать тоже надо, в том числе сходив на футбол или хоккей, если приглашают. Но сейчас Саня зациклен только на лыжах и результатах. Хотя у него вся жизнь впереди — парню всего 23 года. Думаю, наверстает, если захочется на что-то отвлечься от лыж», — приводят слова Легкова «Известия».