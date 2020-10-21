Александр Легков: возможно, России запрет фтора будет даже выгоден

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков выразил отношение к необходимости запретить фтор в смазке. Решение вопроса отложено до лета 2021 года.
«Сейчас основной довод в пользу запрета — спасение природы. Может быть, снега будет больше, если фтора станет меньше. Не знаю, насколько это реально. Но, когда бежишь без фтора, на одном парафине, лыжи двигаются медленнее и ощущения другие. Поэтому что FIS перенёс запрет фтора — это хорошо. Меньше трудностей лыжникам и сервисменам.
Применение фтора наработано годами. И сейчас перестраиваться на новый лад будет непросто. К тому же непонятно, по каким стандартам организаторы станут определять, у кого фтор есть на лыжах, ведь они насыщаются много лет. И сейчас у тех из них, на которых постоянно был фтор, могут определить его следы, что грозит попаданием инвентаря и его владельца под запрет. Это дисквалификация, а затем процесс подбора новой пары лыж, которую нужно откатывать.
А ведь у лыжников не одна-две пары лыж, а 30–40. И все их придется проверять. Очень много работы и перестроений и лыжникам и сервисменам. В общем, если все будут бегать в равных условиях — неважно, с фтором или без него, — борьба будет равной. Вопрос в том, как перестраиваться. Говорят, у нас, в России, такие технологии, что можно и без фтора работать. Поэтому, возможно, нашей стране его запрет будет даже выгоден», — приводят слова Легкова «Известия».
- 21 октября 2020
-
22:02
-
21:44
-
20:33
-
20:03
-
19:49
-
18:53
-
18:46
-
18:32
-
18:15
-
17:44
-
17:20
-
15:48
-
14:26
-
11:23
- 20 октября 2020
-
23:22
-
21:43
-
19:13
-
19:02
-
17:43
-
14:30
-
14:25
-
13:24
-
10:55
-
00:00
- 19 октября 2020
-
23:31
-
21:34
-
19:19
-
18:15
-
17:29
-
14:17
-
11:20
-
10:16
-
09:15
-
01:02
-
00:03