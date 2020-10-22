Сергей Устюгов показал, как проходят тренировки российских лыжников в Валь Сеналесе

Двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2017, российский лыжник Сергей Устюгов показал фотографии и видео со сбора группы Маркуса Крамера в Валь Сеналесе (Италия).

«Сбор в Валь Сеналесе идёт полным ходом, лыжные тренировки проходят на высоте 3000 метров над уровнем моря, всё хорошо, всем привет из солнечной Италии», — написал Устюгов на своей странице в «Инстаграме».

Фото и видео можно посмотреть на странице Сергея Устюгова в «Инстаграме».

В субботу, 17 октября, группа Крамера переехала из Рамзау (Австрия) на итальянский горнолыжный курорт, где пробудет до 31 октября.

В группу Крамера входят Евгений Белов, Иван Кириллов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова и Майя Якунина, а также Анастасия Кулешова (Седова) и Юлия Ступак (Белорукова), пропустившие прошлый сезон по причине беременности.