Каролина Севастьянова надела роскошное бельё и залезла на умывальник. Фото

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенное бельё, лежит на умывальнике.
«А как вы умываетесь с утра?» — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Да точно так же».
«Так это умывание?»
«У вас самые красивые ноги в мире».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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