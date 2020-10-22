Чемпионка ОИ Шишкина сравнила синхронисток с дельфинами и рассказала об опыте японцев

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как японские учёные проводили тесты, чтобы понять, как россиянкам удаётся так здорово взаимодействовать друг с другом под водой.
«Несколько лет назад японские учёные решили разгадать загадку российских синхронисток и наконец понять, почему нам удаётся быть такими синхронными и чёткими на протяжении многих лет. ⠀
Для различных экспериментов были приглашены две наши прославленные спортсменки, Светлана Ромашина и Наталья Ищенко, которые на тот момент более восьми лет выступали и выигрывали в дуэте.⠀
Девушкам делали энцефалограмму, МРТ всего тела, брали различные анализы крови. Также был проведён эксперимент: Наташу и Свету посадили с разных сторон непрозрачной, звуконепроницаемой перегородки. Задали определённый ритм, а они должны были синхронизироваться, не видя друг друга. Каково же было удивление учёных, когда спортсменки абсолютно совпали в счёте!⠀
Разгадать загадку золотых выступлений японцам не удалось, зато они совершенно чётко увидели сходство синхронисток с дельфинами.⠀
Со временем наша селезёнка начинает работать так же, как у этих морских млекопитающих. Она сжимается, и происходит выброс крови, обогащённой кислородом, так же как у дельфинов. Так организм адаптируется к ежедневным нагрузкам на задержке дыхания.⠀
От дельфинов мы взяли и ещё кое-что: общение под водой. Они общаются с помощью щелчков и «песен», а мы издаём звуки, похожие на короткое мычание», — написала Шишкина в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Кроме золотых медалей Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в группе в активе Шишкиной 14 наград высшей пробы, завоёванных на чемпионатах мира. Алла — пятикратная чемпионка Европы.
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