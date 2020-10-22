Чемпион Европы тяжёлоатлет Малигов был дисквалифицирован на четыре года за допинг

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) дисквалифицировала чемпиона Европы 2017 года россиянина Адама Малигова. Российский спортсмен был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.

27-летний спортсмен дисквалифицирован на четыре года. Срок отстранения начинается с 16 августа 2019 года. Он завершится 15 августа 2023 года.

Также на четыре года был дисквалифицирован серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года россиянин Чингиз Могушков. Его также уличили в нарушении антидопинговых правил.

В то же время организация ужесточила наказание Магомеда Абуева, который был отстранён за повторное нарушение антидопинговых правил. Его отстранили на шесть лет.