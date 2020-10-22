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Чемпион Европы тяжёлоатлет Малигов был дисквалифицирован на четыре года за допинг

Чемпион Европы тяжёлоатлет Малигов был дисквалифицирован на четыре года за допинг
Другие / Прочие виды спорта 0

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) дисквалифицировала чемпиона Европы 2017 года россиянина Адама Малигова. Российский спортсмен был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.

27-летний спортсмен дисквалифицирован на четыре года. Срок отстранения начинается с 16 августа 2019 года. Он завершится 15 августа 2023 года.

Также на четыре года был дисквалифицирован серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года россиянин Чингиз Могушков. Его также уличили в нарушении антидопинговых правил.

В то же время организация ужесточила наказание Магомеда Абуева, который был отстранён за повторное нарушение антидопинговых правил. Его отстранили на шесть лет.

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