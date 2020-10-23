Губерниев: С. Устюгов ищет спонсоров. Отлично, лыжи нигде не покажем, но спонсоры нужны!

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев рассказал, что российский лыжник Сергей Устюгов ищет спонсоров, и поиронизировал на тему частых отказов спортсменов общаться с журналистами.

«О, лыжник Сергей Устюгов ищет спонсоров! Отлично! Общаться с журналистами не будем, закроемся от всех, лыжи нигде не покажем, но спонсоры нужны… Тут либо крестик снять, либо трусы надеть…

Кто бы рассказал Сергею, что спонсоры, которые размещают рекламу на комбинезонах, приходят именно под телевидение…

Типичный пример: во время летнего чемпионата России по биатлону в Тюмени там же на сборах была группа Маркуса Крамера! И, конечно, им совершенно не нужно было общение с телевидением, ведь оно, как известно, отвлекает от серьёзной работы! Денег в бюджете становится меньше, конечно, нужны спонсоры, но с таким подходом ничего не будет! Пчёлы против мёда!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.