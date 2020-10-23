«Если бы не спорт, попробовала бы себя в медицине». Клишина показала яркое фото в белом

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала свежее фото на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке спортсменка, одетая в эффектный белый наряд, позирует перед камерой.
«Если бы я не стала спортсменкой, то однозначно попробовала бы себя в медицине. Мне же идёт белый цвет?» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.
Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).
Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.
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