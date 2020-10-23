Чех Йосеф Черны выиграл 19-й этап «Джиро д'Италия»

Чешский гонщик Йосеф Черны из команды CCC выиграл 19-й этап веломногодневки «Джиро д'Италия». Вторым, спустя 18 секунд, финишировал бельгиец Виктор Кампенартс из NTT Pro Cycling (+18 секунд), третьим стал итальянец Якопо Моска из Trek – Segafredo.

Дистанция этапа изначально должна была составить 258 км, но из-за сильного дождя была сокращена до 124 км.

Лидерство в общем зачёте «Джиро» сохранил нидерландец Вилко Келдерман из Sunweb.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 19-й этап. Аббиатеграссо – Асти, 124 км

1. Йосеф Черны (Чехия, CCC) – 2:30.40

2. Виктор Кампенартс (Бельгия, NTT Pro Cycling) – отставание 0.18

3. Якопо Моска (Италия, Trek – Segafredo) – +0.26...

122. Ильнур Закарин (Россия, CCC) — +11.43

Общий зачёт после 19-го этапа

1. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – 80:29.19

2. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – +0.12

3. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – +0.15...

20. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +51.18.