Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Регби. Шотландия — Грузия. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чех Йосеф Черны выиграл 19-й этап «Джиро д'Италия»

Чех Йосеф Черны выиграл 19-й этап «Джиро д'Италия»
Другие / Велоспорт 0

Чешский гонщик Йосеф Черны из команды CCC выиграл 19-й этап веломногодневки «Джиро д'Италия». Вторым, спустя 18 секунд, финишировал бельгиец Виктор Кампенартс из NTT Pro Cycling (+18 секунд), третьим стал итальянец Якопо Моска из Trek – Segafredo.

Дистанция этапа изначально должна была составить 258 км, но из-за сильного дождя была сокращена до 124 км.

Лидерство в общем зачёте «Джиро» сохранил нидерландец Вилко Келдерман из Sunweb.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 19-й этап. Аббиатеграссо – Асти, 124 км

1. Йосеф Черны (Чехия, CCC) – 2:30.40
2. Виктор Кампенартс (Бельгия, NTT Pro Cycling) – отставание 0.18
3. Якопо Моска (Италия, Trek – Segafredo) – +0.26...
122. Ильнур Закарин (Россия, CCC) — +11.43

Общий зачёт после 19-го этапа

1. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – 80:29.19
2. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – +0.12
3. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – +0.15...
20. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +51.18.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020