МОК продолжит следить за соблюдением Олимпийской хартии в Беларуси

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) получил промежуточный доклад о положении спортсменов в Республике Беларусь.

Своим решением от 7 октября исполком МОК инициировал расследование о соответствии Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Беларусь Олимпийской хартии. В ответ на запросы МОК была представлена подробная информация по этому вопросу как от НОК, так и от Комиссии спортсменов НОК, и были получены гарантии полного соблюдения НОК Олимпийской хартии.

Тем не менее МОК, вновь выразив серьёзную озабоченность в связи с общим положением спортивного сообщества в Беларуси, продолжит следить за положением белорусских спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Токио и Пекине и по-прежнему открыт для получения любой дополнительной информации, касающейся политической дискриминации спортсменов, находящихся под юрисдикцией НОК.

«МОК — это гражданская неправительственная организация и её мандат ограничен спортом. МОК не имеет ни мандата, ни возможности изменять законы или политические системы, включая законы суверенной страны, и поэтому не будет комментировать политические события в какой-либо стране.

МОК очень серьёзно относится к обязанности по обеспечению того, чтобы НОК всех стран соблюдали Олимпийскую хартию, и, как следствие, спортсмены, находящиеся под их руководством, могли участвовать в соревнованиях без какой-либо дискриминации. В частности, не подвергаться дискриминации за свои политические взгляды», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.