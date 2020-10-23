МОК продолжит следить за соблюдением Олимпийской хартии в Беларуси

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) получил промежуточный доклад о положении спортсменов в Республике Беларусь.
Своим решением от 7 октября исполком МОК инициировал расследование о соответствии Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Беларусь Олимпийской хартии. В ответ на запросы МОК была представлена подробная информация по этому вопросу как от НОК, так и от Комиссии спортсменов НОК, и были получены гарантии полного соблюдения НОК Олимпийской хартии.
Тем не менее МОК, вновь выразив серьёзную озабоченность в связи с общим положением спортивного сообщества в Беларуси, продолжит следить за положением белорусских спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Токио и Пекине и по-прежнему открыт для получения любой дополнительной информации, касающейся политической дискриминации спортсменов, находящихся под юрисдикцией НОК.
«МОК — это гражданская неправительственная организация и её мандат ограничен спортом. МОК не имеет ни мандата, ни возможности изменять законы или политические системы, включая законы суверенной страны, и поэтому не будет комментировать политические события в какой-либо стране.
МОК очень серьёзно относится к обязанности по обеспечению того, чтобы НОК всех стран соблюдали Олимпийскую хартию, и, как следствие, спортсмены, находящиеся под их руководством, могли участвовать в соревнованиях без какой-либо дискриминации. В частности, не подвергаться дискриминации за свои политические взгляды», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.
- 23 октября 2020
-
22:40
-
21:52
-
19:26
-
19:12
-
16:49
-
16:22
-
16:11
-
14:37
-
10:23
-
09:00
- 22 октября 2020
-
20:33
-
18:34
-
17:38
-
17:16
-
15:30
-
00:55
-
00:32
- 21 октября 2020
-
22:02
-
21:44
-
20:33
-
20:03
-
19:49
-
18:53
-
18:46
-
18:32
-
18:15
-
17:44
-
17:20
-
15:48
-
14:26
-
11:23
- 20 октября 2020
-
23:22
-
21:43
-
19:13
-
19:02