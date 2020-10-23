Руслан Мурашов: решил, что люблю животных и не буду употреблять их в пищу

Чемпион мира 2019 года на дистанции 500 м российский конькобежец Руслан Мурашов рассказал, как и почему решил стать вегетарианцем.
«Мы с Денисом Юсковым на сборе в Челябинске почти четыре месяца назад пришли к этому после просмотра фильма «Земляне». Это нас так зацепило, что мы поняли: нужно попробовать начать, а вместе это сделать будет легче.
Я ещё в прошлом году пытался стать вегетарианцем, но не получилось, я исключил только мясо и рыбу, а молочные продукты и яйца употреблял. Всё это было как-то непонятно, сумбурно, результаты я показывал на первых этапах Кубка мира неудовлетворительные и в итоге снова вернулся к мясу.
В этом году уже решил серьёзно перейти на веганство — полное исключение животной пищи — и пока что чувствую себя хорошо, настроение в порядке, и желаю продолжать в этом ключе.
Конечно, первый месяц хочется мяса. Но я был готов это перетерпеть. Решил для себя, что поскольку люблю животных, то не буду употреблять их в пищу. Думаю, пришёл к этому решению в первую очередь именно с этической точки зрения, а потом, когда начал изучать вопрос, понял, что за этим стоит ещё и здоровье, а мясо я могу заменить биодобавками. Ну а пожив в режиме веганства пару месяцев, осознал, что в этом лично для меня, возможно, и кроется залог успеха», — приводит слова Мурашова сайт «Матч ТВ».
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