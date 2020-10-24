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Гимнастка Солдатова показала стильные фото в обтягивающем белом топе

Гимнастка Солдатова показала стильные фото в обтягивающем белом топе
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в «Инстаграме» новую запись. Спортсменка показала несколько фото с фотосессии. Она предстала в джинсах и белом обтягивающем топе.

«Когда life в кайф», — подписала фото спортсменка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Александры Солдатовой.

За час публикация спортсменки собрала почти 7 тыс. лайков. Подписчики восхитились красотой и ярким образом Солдатовой.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Солдатова выложила новые фото и предложила выбрать лучшее
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