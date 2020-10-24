Российский пловец Морозов одержал победу на 50-метровке на этапе ISL в Будапеште

Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на соревнованиях на дистанции 50 метров вольным стилем в первый день этапа Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште (Венгрия).

Морозов, представляющий команду Tokyo Frog Kings, преодолел дистанцию за 20,98 секунды. Второй результат показал Кристиан Голомеев из Болгарии (+0,06), тройку лучших замкнул Себастьян Сабо (+0,21).

Кроме того, команда Морозова в мужской эстафете 4 x 100 м комплексным плаванием стала второй.

Тем временем россиянка Анна Егорова из команды Toronto Titans заняла второе место на дистанции 400 м вольным стилем. Победителем в этой дисциплине стала американка Леа Смит из Tokyo Frog Kings. Тройку лучших замкнула японка Тихиро Игараси.

В заплыве среди мужчин на этой дистанции второе место занял россиянин Александр Красных. Победу одержал украинец Михаил Романчук, а третье место досталось японцу Кацухиро Мацумото.