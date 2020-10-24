Перед последним этапом «Джиро» сразу два лидера. Такое впервые в истории Гранд-туров

Британец Тео Гэйган Харт из команды INEOS Grenadiers и австралиец Джай Хиндли из Sunweb в одно время финишировали на 20-м этапе «Джиро д'Италия» и делят лидерство в общем зачёте перед заключительным этапом гонки Гранд-тура. Последнее случилось впервые в истории соревнований.
В воскресенье, 25 октября, «Джиро д'Италия» завершится индивидуальной гонкой с раздельного старта, и впервые в истории два гонщика в стартовом протоколе будут иметь одинаковое время.
Велошоссе. «Джиро д'Италия». 20-й этап
1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 4:52.45.
2. Джай Хиндли (Австралия, Sunweb) – то же время.
3. Роан Деннис (Австралия, INEOS Grenadiers) – отставание 0.25…
58. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +14.07.
Общий зачёт после 20-го этапа
1. Джай Хиндли (Австралия, Sunweb) – 85:22.07
2. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – то же время.
3. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) — +1:32…
22. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +1.05.22
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