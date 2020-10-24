Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Регби. Ирландия — Италия. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Перед последним этапом «Джиро» сразу два лидера. Такое впервые в истории Гранд-туров

Перед последним этапом «Джиро» сразу два лидера. Такое впервые в истории Гранд-туров
Другие / Велоспорт 0

Британец Тео Гэйган Харт из команды INEOS Grenadiers и австралиец Джай Хиндли из Sunweb в одно время финишировали на 20-м этапе «Джиро д'Италия» и делят лидерство в общем зачёте перед заключительным этапом гонки Гранд-тура. Последнее случилось впервые в истории соревнований.

В воскресенье, 25 октября, «Джиро д'Италия» завершится индивидуальной гонкой с раздельного старта, и впервые в истории два гонщика в стартовом протоколе будут иметь одинаковое время.

Велошоссе. «Джиро д'Италия». 20-й этап

1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 4:52.45.
2. Джай Хиндли (Австралия, Sunweb) – то же время.
3. Роан Деннис (Австралия, INEOS Grenadiers) – отставание 0.25…
58. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +14.07.

Общий зачёт после 20-го этапа

1. Джай Хиндли (Австралия, Sunweb) – 85:22.07
2. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – то же время.
3. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) — +1:32…
22. Ильнур Закарин (Россия, ССС) — +1.05.22

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020