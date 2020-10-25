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73-летний Арнольд Шварценеггер перенёс операцию по замене клапана на сердце

73-летний Арнольд Шварценеггер перенёс операцию по замене клапана на сердце
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывший губернатор Калифорнии, киноактёр Арнольд Шварценеггер на своей странице в «Твиттере» сообщил, что перенёс сложную операцию на сердце.

«Спасибо врачам из клиники Кливленда. Теперь у меня новый аортальный клапан наряду с искусственным пульмональным клапаном. Чувствую себя невероятно и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь достопримечательностями. Спасибо каждому врачу и медсестре в моей команде», — говорится в сообщении.

Посмотреть фотографии можно на странице Арнольда Шварценеггера в "Твиттере".

Шварценеггер — семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» по бодибилдингу. При рождении у него был диагностирован порок сердца, поэтому ему необходимы операции по замене сердечных клапанов на искусственные.

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