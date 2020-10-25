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Исагирре выиграл 6-й этап «Вуэльты», Карапас возглавил общий зачёт

Исагирре выиграл 6-й этап «Вуэльты», Карапас возглавил общий зачёт
Другие / Велоспорт 0

Испанец Ион Исагирре из команды «Астана» выиграл шестой этап «Вуэльты Испании» с финишем в подъём первой категории. Ближайших преследователей Исагирре опередил на 25 секунд. Вторым финишировал канадец Майкл Вудс (EF Pro Cycling), третьим – португалец Руй Кошта (UAE-Team Emirates).

После 6-го этапа сменился лидер общего зачёта «Вуэльты». Им стал эквадорец Ричард Карапас из команды INEOS Grenadiers.

Велошоссе. «Вуэльта Испании». 6-й этап. Бьескас – Арамон Формигаль, 146,4 км

1. Ион Исагирре (Испания, «Астана») – 3:41.00.
2. Майкл Вудс (Канада, EF Pro Cycling) – отставание 0.25.
3. Руй Кошта (Португалия, UAE-Team Emirates) – то же отставание…
28. Александр Власов (Россия, «Астана») — +2.00.

Общий зачёт после 6-го этапа

1. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 24:34.39.
2. Хью Карти (Великобритания, EF Pro Cycling) — +0.18.
3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) — +0.20…
20. Александр Власов (Россия, «Астана») – +6.34.

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