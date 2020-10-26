Сергей Устюгов показал новые фото со сбора группы Маркуса Крамера в Италии

Двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2017 россиянин Сергей Устюгов показал фотографии и видео со сбора группы Маркуса Крамера в Валь Сеналесе (Италия).
«Наш высокогорный сбор в итальянском Валь Сеналесе идёт своим чередом, работа по плану, всё хорошо. Решил поделиться некоторыми фото и видеоматериалами с наших тренировок», — написал Устюгов.
Посмотреть фотографии можно на странице Сергея Устюгова в "Инстаграме".
17 октября группа Крамера переехала из Рамзау (Австрия) на итальянский горнолыжный курорт, где пробудет до 31 октября.
В группу Крамера входят Евгений Белов, Иван Кириллов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова и Майя Якунина, а также Анастасия Кулешова (Седова) и Юлия Ступак (Белорукова), пропустившие прошлый сезон по причине беременности.
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