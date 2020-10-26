Тренер сборной России по фехтованию подал в суд на коллегу из-за долга в 17 млн рублей
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов подал в суд на Юрия Мерзликина, который входит в тренерский штаб национальной команды. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
Сообщается, что Мамедов одолжил Мерзликину крупную сумму, которую тот планировал потратить на постройку дома. Несколько миллионов рублей Ильгар одолжил Юрию ещё в 2012 году, затем ещё дважды ссужал средства: в 2014 и 2015 годах. Общая сумма составила 17 млн рублей.
Мерзликин уверял, что отдаст деньги, Мамедов попросил сделать это до 2018 года, однако средства до сих пор не возвращены владельцу. Мамедов обратился в суд, который признал его правоту, и теперь Мерзликину придётся изыскать необходимую сумму — уже по решению суда.
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