Тренер сборной России по фехтованию подал в суд на коллегу из-за долга в 17 млн рублей

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов подал в суд на Юрия Мерзликина, который входит в тренерский штаб национальной команды. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Сообщается, что Мамедов одолжил Мерзликину крупную сумму, которую тот планировал потратить на постройку дома. Несколько миллионов рублей Ильгар одолжил Юрию ещё в 2012 году, затем ещё дважды ссужал средства: в 2014 и 2015 годах. Общая сумма составила 17 млн рублей.

Мерзликин уверял, что отдаст деньги, Мамедов попросил сделать это до 2018 года, однако средства до сих пор не возвращены владельцу. Мамедов обратился в суд, который признал его правоту, и теперь Мерзликину придётся изыскать необходимую сумму — уже по решению суда.