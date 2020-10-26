Слушания по делу РУСАДА и ВАДА в CAS пройдут в смешанном формате

Слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут в смешанном формате, сообщает «Р-Спорт».
«Слушания пройдут в смешанном формате. Часть представителей российской стороны будет находиться в Москве, будет организована онлайн-конференция. Это не ущемляет их статуса, они являются полноценными участниками. В Лозанне на слушаниях будут представители РУСАДА, в том числе наши адвокаты, которые будут работать непосредственно в CAS», — сообщила пресс-служба РУСАДА.
РУСАДА направило апелляцию после того, как ВАДА отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Слушания пройдут со 2 по 5 ноября.
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