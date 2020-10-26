Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Арина Суркова победила в заплыве на 100 м баттерфляем на этапе ISL в Будапеште

Арина Суркова победила в заплыве на 100 м баттерфляем на этапе ISL в Будапеште
Другие / Водные виды спорта 0

Россиянка Арина Суркова одержала победу на дистанции 100 м баттерфляем в первый день четвёртого этапа Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште (Венгрия). Второй стала американка Келси Далия, замкнула тройку сильнейших ещё одна россиянка — Светлана Чимрова.

Плавание. International Swimming League. 4-й этап. Будапешт, Венгрия
Женщины. Баттерфляй, 100 м

1. Арина Суркова (Россия) – 56,49.
2. Келси Далия (США) – 56,61.
3. Светлана Чимрова (Россия) – 57,29…
6. Розалия Насретдинова (Россия) – 57,94.

Вольный стиль, 50 м

1. Катаржина Васик (Польша) – 23,43.
2. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 23,82.
3. Мелани Эник (Франция) – 23,88…
6. Арина Суркова (Россия) – 24,31.

Вольный стиль, 400 м

1. Хэйли Фликинджер (США) – 3.59,84.
2. Хэйли Андерсон (США) – 4.00,24.
3. Богларка Капаш (Венгрия) – 4.00,95.
4. Вероника Андрусенко (Россия) – 4.03,80.

Спина, 200 м

1. Беата Нельсон (США) – 2.01,31.
2. Эми Билквист (США) – 2.01,72.
3. Хэйли Фликинджер (США) – 2.03,56…
5. Дарья Устинова (Россия) – 2.06,18.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020