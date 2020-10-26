Арина Суркова победила в заплыве на 100 м баттерфляем на этапе ISL в Будапеште

Россиянка Арина Суркова одержала победу на дистанции 100 м баттерфляем в первый день четвёртого этапа Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште (Венгрия). Второй стала американка Келси Далия, замкнула тройку сильнейших ещё одна россиянка — Светлана Чимрова.

Плавание. International Swimming League. 4-й этап. Будапешт, Венгрия

Женщины. Баттерфляй, 100 м

1. Арина Суркова (Россия) – 56,49.

2. Келси Далия (США) – 56,61.

3. Светлана Чимрова (Россия) – 57,29…

6. Розалия Насретдинова (Россия) – 57,94.

Вольный стиль, 50 м

1. Катаржина Васик (Польша) – 23,43.

2. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 23,82.

3. Мелани Эник (Франция) – 23,88…

6. Арина Суркова (Россия) – 24,31.

Вольный стиль, 400 м

1. Хэйли Фликинджер (США) – 3.59,84.

2. Хэйли Андерсон (США) – 4.00,24.

3. Богларка Капаш (Венгрия) – 4.00,95.

4. Вероника Андрусенко (Россия) – 4.03,80.

Спина, 200 м

1. Беата Нельсон (США) – 2.01,31.

2. Эми Билквист (США) – 2.01,72.

3. Хэйли Фликинджер (США) – 2.03,56…

5. Дарья Устинова (Россия) – 2.06,18.