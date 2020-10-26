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«На Марсе есть вода». Юлия Ефимова совершила лодочную прогулку по водохранилищу Пауэлл

«На Марсе есть вода». Юлия Ефимова совершила лодочную прогулку по водохранилищу Пауэлл
Другие / Водные виды спорта 0

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

Спортсменка вместе с подругой совершила лодочную прогулку по водохранилищу Пауэлл на реке Колорадо. Пауэлл расположено на территории американских штатов Юта и Аризона. Это второе по величине водохранилище в США после Мид.

«Захватывающие дух виды. На Марсе есть вода», — подписала фото Ефимова.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.

Юлия Ефимова показала фото в купальнике. Рядом с ней — модель-гей
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