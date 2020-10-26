«На Марсе есть вода». Юлия Ефимова совершила лодочную прогулку по водохранилищу Пауэлл

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

Спортсменка вместе с подругой совершила лодочную прогулку по водохранилищу Пауэлл на реке Колорадо. Пауэлл расположено на территории американских штатов Юта и Аризона. Это второе по величине водохранилище в США после Мид.

«Захватывающие дух виды. На Марсе есть вода», — подписала фото Ефимова.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.