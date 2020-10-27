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Гимнастка Анастасия Татарева: не хочу быть чьей-то копиркой

Гимнастка Анастасия Татарева: не хочу быть чьей-то копиркой
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2016 года, семикратная чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Татарева рассказала о своей индивидуальности.

«В детстве очень часто у меня возникал вопрос, почему я отличаюсь от других девушек. Я хотела такие же большие глаза и пухлые губы.

Повзрослев, я поняла, что не хочу быть чьей-то копиркой. Изюминка — это то, что есть в каждом из нас: нестандартные глаза или широкая улыбка. Чем лучше вы чувствуете себя, тем больше притягиваются к вам люди. Главное, не забывать правильно преподносить себя!» — написала Татарева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анастасии Татаревой в «Инстаграме».

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