Гимнастка Анастасия Татарева: не хочу быть чьей-то копиркой

Олимпийская чемпионка 2016 года, семикратная чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Татарева рассказала о своей индивидуальности.

«В детстве очень часто у меня возникал вопрос, почему я отличаюсь от других девушек. Я хотела такие же большие глаза и пухлые губы.



Повзрослев, я поняла, что не хочу быть чьей-то копиркой. Изюминка — это то, что есть в каждом из нас: нестандартные глаза или широкая улыбка. Чем лучше вы чувствуете себя, тем больше притягиваются к вам люди. Главное, не забывать правильно преподносить себя!» — написала Татарева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анастасии Татаревой в «Инстаграме».