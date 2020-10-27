Американского чемпиона мира по лёгкой атлетике дисквалифицировали на два года
Американский спринтер Кристиан Коулман был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).
Коулман пропустил три допинг-теста в течение года. Он не пришёл на тестирование 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. За три пропуска допинг-теста в течение года спортсменов подвергают санкциям.
Дисквалификация Коулмана будет действовать до 13 мая 2022 года. Он может обжаловать решение в течение 30 дней.
Коулман — чемпион мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4 x 100 м. Кроме того, он является двукратным серебряным призёром чемпионата мира 2017 года и рекордсменом мира в беге на 60 м.
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