Легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов госпитализирован в одну из московских клиник после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Федерацию гандбола России (ФГР).

«Олимпийский чемпион и бывший тренер национальной сборной Евгений Васильевич Трефилов госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник, его состояние стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Мы надеемся, что наш прославленный наставник вернётся в строй максимально быстро, тем более что опыт и помощь опытного тренера будут очень полезны нашей женской сборной на чемпионате Европы в декабре", — сообщил представитель федерации.

Трефилову 65 лет. Под его руководством женская сборная России в 2016 году завоевала золотые медали ОИ в Рио-де-Жанейро и серебро на Играх-2008, четырежды побеждала на чемпионатах мира. Команда Трефилова также становилась четырёхкратным призёром чемпионатов Европы.

В августе 2019 года легендарный тренер вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья. Незадолго до этого специалист перенёс операцию на сердце.