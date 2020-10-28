Американский чемпион мира в спринте обжалует в CAS двухлетнюю дисквалификацию
Американский спринтер Кристиан Коулман обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить свою дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил. Ранее стало известно, что Коулмана дисквалифицировали за пропуск трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев.
«Решение будет обжаловано в CAS. Моему клиенту нечего сказать, пока дело не будет заслушано», — приводит слова представителя спортсмена Эмануэля Хадсона Reuters.
Дисквалификация Коулмана будет действовать до 13 мая 2022 года. Он может обжаловать решение в течение 30 дней.
Коулман — чемпион мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4 x 100 м. Кроме того он является двукратным серебряным призёром чемпионата мира 2017 года и рекордсменом мира в беге на 60 м.
Американского чемпиона мира по лёгкой атлетике дисквалифицировали на два года
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