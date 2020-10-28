Евгений Трефилов опроверг информацию о своей госпитализации

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов опроверг, что его госпитализировали в одну из московских клиник. Ранее сообщалось, что Трефилова госпитализировали после заражения коронавирусной инфекцией.

«Нормальное самочувствие, ничего плохого. Всё нормально, подозрение (на коронавирус. — Прим. «Чемпионата»), а там видно будет.

Ну, мы сдаём тесты каждый раз. Ещё будут перепроверять. Сегодня результат пришёл. Я дома. Сейчас перепроверяют результат. Пока всё нормально. Может быть, ошиблись», — приводит его слова «Р-Спорт».

Трефилову 65 лет. Под его руководством женская сборная России в 2016 году завоевала золотые медали ОИ в Рио-де-Жанейро и серебро на Играх-2008, четырежды побеждала на чемпионатах мира. Команда Трефилова также становилась четырёхкратным призёром чемпионатов Европы.

В августе 2019 года легендарный тренер вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья. Незадолго до этого специалист перенёс операцию на сердце.