Стал известен состав мужской сборной России на матчи квалификации ЧЕ с Украиной

Федерация гандбола России обнародовала список игроков, которые были вызваны главным тренером мужской сборной России Велимиром Петковичем для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2022 года со сборной Украины.

Матчи будут проходить 5 и 7 ноября в Минске. На эти встречи отправятся 18 игроков, а в заявку разрешается вносить 16 человек.

• Вратари: Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»).

• Левые крайние: Сергей Николаенков, Игорь Сорока (оба – ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).

• Правые крайние: Тимофей Масленников («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА).

• Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция).

• Правые полусредние: Андрей Беляев («СГАУ-Саратов»), Сергей Иванов (СКИФ), Александр Котов («Чеховские медведи»).

• Левые полусредние: Азат Валиуллин («Людвигсхафен», Германия), Михаил Виноградов (ЦСКА), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Дмитрий Санталов, Александр Шкуринский (оба – «Мешков Брест», Белоруссия).

• Разыгрывающие: Павел Атьман (ЦСКА), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).

• Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Василий Дубоносов, Вадим Попов.

Матчи со сборной Украины будут первыми для россиян в отборе Евро-2022. Также в этой группе сыграют сборные Чехии и Фарерских островов. Путёвки на континентальное первенство получат по две сильнейшие сборные каждой из восьми групп квалификации и четыре лучшие команды из числа занявших третьи места.