Призёр Олимпийских игр бобслеист Аджей умер в 37 лет
Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года по бобслею, немецкий спортсмен Рихард Аджей скончался на 38-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
В сообщении пресс-службы IBSF отмечается, что Аджей умер в окружении членов семьи, у него осталась жена и дочь, второй ребёнок должен родиться через несколько недель.
Аджей начал спортивную карьеру как игрок в американский футбол, он играл за команды «Райн Файр», «Берлин Тандер», «Дюссельдорф Пантер». В бобслей он перешёл в 2007 году. 9 января 2010 года он впервые принял участие в этапе Кубка мира и сразу же одержал победу в соревнованиях двоек. В феврале 2010 года он стал серебряным призёром Олимпиады в Ванкувере в паре с Томасом Флоршюцем.
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