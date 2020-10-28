Призёр Олимпийских игр бобслеист Аджей умер в 37 лет

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года по бобслею, немецкий спортсмен Рихард Аджей скончался на 38-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

В сообщении пресс-службы IBSF отмечается, что Аджей умер в окружении членов семьи, у него осталась жена и дочь, второй ребёнок должен родиться через несколько недель.

Аджей начал спортивную карьеру как игрок в американский футбол, он играл за команды «Райн Файр», «Берлин Тандер», «Дюссельдорф Пантер». В бобслей он перешёл в 2007 году. 9 января 2010 года он впервые принял участие в этапе Кубка мира и сразу же одержал победу в соревнованиях двоек. В феврале 2010 года он стал серебряным призёром Олимпиады в Ванкувере в паре с Томасом Флоршюцем.