«Чемпионат» показал лучший недельный результат по трафику за всю историю

Управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков поделился на своей странице в «Фейсбуке» графиком посещаемости спортивных сайтов по итогам прошлой недели – с 19 по 25 октября. По данным британской компании SimilarWeb, «Чемпионат» обновил свой предыдущий недельный рекорд, который был установлен во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане. За прошедшую неделю на «Чемпионат» было совершено более 12,83 млн визитов.
«Не зря заранее готовились к бою Хабиба и матчам Лиги чемпионов, не зря перестраивали SMM-команду, работали над продуктом, взаимодействовали с нашими партнёрами. Спасибо всем ребятам за отличную работу — рекорд обновлён. Едем дальше.
Мы сейчас больше смотрим на своё положение в мировом рейтинге спортивных сайтов, но иногда стоит напоминать, насколько далеко мы оторвались от конкурентов в Рунете. Другой единой «линейки», кроме Similarweb, сейчас нет, поэтому цифры взяты оттуда», — прокомментировал график Антон Сучков у себя на странице.
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