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Россиянин Минаков установил юношеский рекорд мира на дистанции 50 м баттерфляем

Россиянин Минаков установил юношеский рекорд мира на дистанции 50 м баттерфляем
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Андрей Минаков установил юношеский рекорд мира на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию в Казани.

В полуфинальном заплыве Минаков показал время 23,05 секунды. Предыдущим рекордсменом мира был украинец Владимир Буханов, его результат — 23,14 секунды — был зафиксирован в январе 2020 года.

18-летний Минаков специализируется в плавании баттерфляем и вольным стилем. На чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года он завоевал две серебряные и одну бронзовую медали. Андрей — действующий рекордсмен России в плавании на 100 метров баттерфляем (50,83 секунды).

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