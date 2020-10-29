Вяльбе: тысячи тренеров получают 25 тысяч в месяц. А человеку нужно ещё семью накормить

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе посетовала на низкий уровень зарплат тренеров по лыжным гонкам.

«Не могу сказать, что нам не хватает тренеров, но их средний возраст очень высокий. Молодые тренеры с большим трудом идут в наш вид спорта — непростой, не сильно комфортный, поскольку большую часть времени мы находимся на улице и в снег, и в дождь.

Основная проблема — в низкой заработной плате. Олег Васильевич (министр спорта РФ Олег Матыцин. — Прим. «Чемпионата») сказал, что для членов сборной, показавших высокие результаты на Олимпийских играх и чемпионатах мира, есть президентские стипендии, которые выплачиваются ежегодно, если есть результат. Но тренеры сборной получают совсем другие деньги.

У меня в сборной всего шесть тренеров, а в стране работают тысячи, которые получают 25-27 тысяч рублей в месяц. А человеку нужно ещё семью накормить», — приводит слова Вяльбе ТАСС.