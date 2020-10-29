Фаткулина победила на дистанции 500 метров на чемпионате России по конькобежному спорту

Российская конькобежка Ольга Фаткулина стала победительницей чемпионата России на дистанции 500 метров. Ольга преодолела дистанцию за 38,00 секунды.

Второе место заняла Ангелина Голикова (38,33 секунды), бронзовая медаль досталась Дарьей Качановой (39,16).

Среди мужчин победу одержал Руслан Мурашов (34,80), вторым стал Виктор Муштаков (35,16), третьим — Артём Арефьев (35,30).

Чемпионат России проходит в подмосковной Коломне. Соревнования стартовали сегодня, 29 октября, и завершатся 1 ноября.

30-летняя Ольга Фаткулина — заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров, чемпионка мира 2013 года на дистанции 1000 метров, многократный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка (в командном спринте и на дистанции 500 метров) и многократный призёр чемпионатов Европы.